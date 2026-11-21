Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 tutuklama
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İstanbul, Büyükçekmece'de yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen şahsın evinden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı. 66 yaşındaki adam tutuklandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurup izinsiz ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon kapsamında Pınartepe Mahallesi’nde bir eve baskın yapıldı.
Yapılan baskında H.T.Y. (66) yakalandı.
Evde çelik kasa içerisinde 3 adet tabanca ve mermileri çıktı.
Şahıs gözaltı işlemleri sonrasında sevk edildi mahkemece tutuklandı.
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