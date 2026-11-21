Deneysel tıp ve fizyoloji uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ece Üner’in kendisine yönelik kullandığı mânalı “cerrahım” ifadesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, hem uzmanlık alanına dair netleştirmelerde bulundu hem de Ece Üner’in eşi Deniz Bayramoğlu ile ilgili geçmişte yaşanan bir operasyonu anlattı.

“Hayvanlarda çok iyi cerrahi yaparım”

Uzmanlık alanının cerrahlık olmadığını vurgulayan Oytun Erbaş, kendisini şu sözlerle tanımladı:

“Evet, iyi ki ben o cerrahım. Ben cerrah değilim, ben deneysel tıp uzmanıyım, fizyoloji uzmanıyım. Hayvan deneyleri yaparım laboratuvarda. Ama iyi bir cerrahımdır. İnsan cerrahisi değil, hayvanlarda çok iyi cerrahi yaparım.”

Deniz Bayramoğlu’nu hatırlattı

Erbaş, Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu ile tanışıklığının 2016 yılına, CNN Türk’te Gündem Özel programını yaptıkları döneme dayandığını belirtti. Deniz Bayramoğlu’nu sevdiğini dile getiren Erbaş, yaşanan süreci şöyle aktardı:

Sorunun ortaya çıkışı: Deniz Bayramoğlu’nun geçirdiği motor/trafik kazasına bağlı olarak kaval kemiğinde (tibiasında) titanyum bir plak bulunduğunu ve soğuk havalarda bunun ağrı yaptığını kendisine söylediğini ifade etti.

Operasyon süreci: Bayramoğlu’nu hastaneye götürerek söz konusu titanyum plağın çıkarılmasını sağladığını belirten Erbaş, özel hastanede gerçekleşen operasyon için ücret aldırmadığını vurguladı.

“İyilik yaptım, iyilikten maraz doğarmış”

Yaşananların ardından Ece Üner ile aralarında geçen diyaloğa da değinen Erbaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“İyilik yaptım, iyilikten maraz doğarmış. Sonra bana karısı Ece Üner, ‘Saçmalama cerrahım.’ dedi. ‘Cerrahım, kabul ediyorum ama saçmalama değil. İyi ki varsın cerrahım, iyi ki kocamın tibiasındaki platinini çıkarttırdın. Teşekkür ederiz sana, senin de cenazene geleceğim. Sen de kadınsın, ayrımcılık yapmam.’”