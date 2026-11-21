Resmi X hesabından paylaşan Süleyman Denizolgun; “Instagram hesabımda bir yorumcunun; yapay zekâyla ürettiği güzel ve çok anlamlı bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum... Ülkemizin vatansever insanları bu konuda hakikaten çok mahirdir. Yürekten tüm vatansever kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Denizolgun; “Hazreti Üstadımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerinin ‘70.000 kişiye şefaat etme hakkı var’ diye müjdelediği Nasreddin Hocamız misali; yurdumun tefekkür sahibi insanları da bizleri hem güldürür iken aynı zamanda hem de düşündürtüyor...” notunu düştü.