Denizolgun’un mücadelesi yapay zekada… Kuriş ve FETÖ’yü kovalayan Osmanlı paşasına benzettiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma ile birlikte Alihan Kuriş suç örgütü ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile büyük bir mücadeleye girişen AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Denizolgun, bir sosyal medya kullanıcısının yapay zeka ile oluşturduğu resimde, Alihan Kuriş ve Fetullah Gülen’i at üstünde yalınkılıç kovalayan Osmanlı paşasına benzetildi.
Resmi X hesabından paylaşan Süleyman Denizolgun; “Instagram hesabımda bir yorumcunun; yapay zekâyla ürettiği güzel ve çok anlamlı bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyorum... Ülkemizin vatansever insanları bu konuda hakikaten çok mahirdir. Yürekten tüm vatansever kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.
Denizolgun; “Hazreti Üstadımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerinin ‘70.000 kişiye şefaat etme hakkı var’ diye müjdelediği Nasreddin Hocamız misali; yurdumun tefekkür sahibi insanları da bizleri hem güldürür iken aynı zamanda hem de düşündürtüyor...” notunu düştü.
Gündem
Fatih Süleyman Denizolgun: Firavunvari sistem yıkılıyor: ‘Kuriş Terör örgütü dosyasının açılmasına çok az kaldı’