Hatay’da sokakları sel bastı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen Avzer Deresi taştı. Ocaklı Mahallesi’nde sokakları su basarken, selin ardından evleri balçık kapladı ve bazı evlerin bölümleri yıkıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik ve dere çevresinde ıslah çalışması başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışın ardından Avzer Deresi taştı. Çevredeki sokaklar su altında kalırken evlerin bazı bölümleri yıkıldı.
İKİ GÜNDÜR YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Hatay'ın ilçelerinde yağışlı hava iki gündür etkisini sürdürüyor. Dörtyol'da da yağışla birlikte derelerin debisi arttı.
AVZER DERESİ TAŞTI, SOKAKLARI SU BASTI
Ocaklı Mahallesi'ndeki Avzer Deresi'nin taşması sonucu Papatya, Doğan ve Enes sokakları başta olmak üzere çevredeki sokakları su bastı.
Sel sularının çekilmesiyle evleri balçık kapladı. Evlerin bazı bölümlerinin de yıkıldığı görüldü.
TEMİZLİK VE ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik ve taşan dere çevresinde ıslah çalışması başlattı.
Bölge sakinleri, sağanağın ardından debisi artan derenin evlerine zarar verdiğini söyledi.