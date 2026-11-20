SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende, Batıçim (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan piyasa bozucu fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğu bildirildi. Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını amaçlayan Kurul, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin önüne geçilmesi için tedbir kararı aldı.

6 AY BOYUNCA BORSALARDA İŞLEM YAPAMAYACAK

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca alınan karar doğrultusunda, BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin borsalarda 6 ay süreyle geçici olarak işlem yapması yasaklandı.