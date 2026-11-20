SPK'dan borsadaki şüpheli işlemlere geçit yok! Batıçim hisselerindeki hareketler nedeniyle o şirkete 6 ay işlem yasağı getirildi!
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıyı mağdur etmeye yönelik yapay piyasa işlemlerine karşı düğmeye bastı. Kurul, Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemler nedeniyle BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK tarafından yayımlanan haftalık bültende, Batıçim (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan piyasa bozucu fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğu bildirildi. Yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını amaçlayan Kurul, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin önüne geçilmesi için tedbir kararı aldı.
6 AY BOYUNCA BORSALARDA İŞLEM YAPAMAYACAK
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca alınan karar doğrultusunda, BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin borsalarda 6 ay süreyle geçici olarak işlem yapması yasaklandı.
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