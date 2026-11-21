2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının parti değiştirmesiyle başlayan siyasi hareketlilik devam ederken, Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, muhalefet partilerinden AK Parti'ye yönelik geçişleri köşesine taşıdı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BAŞKAN SAYISI 45'E ULAŞTI

Yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin siyasi haritasının hızla değiştiğine dikkat çeken Altınok, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısının 45'e ulaştığını belirterek, yeni katılımların da gündemde olduğunu kaydetti.

Partilerinden ayrılan belediye başkanlarının daha iyi hizmet vermek, huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmak ve parti içindeki sorunlardan kurtulmak istediklerini dile getiren Altınok, bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak isteyen başkanların kendi partilerinde hain damgası yediklerini söylediklerini aktardı.

BASKI İDDİALARINA İLİŞKİN ÇARPICI SORU

Muhalefetin söz konusu geçişleri korku, menfaat ve siyasi baskıyla ilişkilendirdiğini belirten Altınok, bu söylemlerin somut ve ikna edici delillerle desteklenemediğini ifade etti.

Altınok, yazısında şu soruları yöneltti:

“Hadi geçiş yapanlar konuşmuyor diyelim. Peki, iddia edildiği gibi baskıya boyun eğmedikleri için soruşturmaya uğrayanlar neden çıkıp isim vermiyor? ‘Beni şu kişi tehdit etti, şunu teklif etti’ diye kamuoyuna açıklamada bulunamazlar mı?”

GEÇİŞLER SADECE CHP İLE SINIRLI DEĞİL

AK Parti'ye yönelik katılımların yalnızca CHP'li belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Altınok, diğer partilerden gerçekleşen geçişlerin sayılarını da paylaştı.

Altınok'un aktardığı rakamlara göre AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının partilere göre dağılımı şöyle:

CHP: 45

Yeniden Refah Partisi: 41

İYİ Parti: 12

DEM Parti: 3

DEVA Partisi: 3

Demokrat Parti: 2

Bağımsız: 7

SEÇMENİN VERDİĞİ MESAJI OKUYAMADILAR

Muhalefetin yerel seçimlerde elde ettiği fırsatı değerlendiremediğini belirten Altınok, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Şu ana kadar görünen, muhalefetin 2024 yerel seçimlerinde seçmenin ekonomik sıkıntılar üzerinden verdiği mesajı doğru okuyamadığı. Alışkanlıklarını terk edip örnek bir belediyecilik sergileyerek bu krediyi değerlendirme fırsatını kaçırdığı.”