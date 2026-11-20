Batı Bahçe’de 6 mekan ve 9 tünel tespit edildi Ayasofya’nın Batı Bahçe bölümünde sürdürülen çalışmaların ayrıntılarını da paylaşan Bakan Ersoy, bu alanda altı ayrı mekan ve bunlarla bağlantılı dokuz tünel tespit edildiğini açıkladı. Ersoy, "Yer altı çalışmalarının sürdüğü diğer bölge olan Batı Bahçe’de ise Mekan-1’den başlayarak adlandırdığımız altı alan ve bu alanlarla ilişkili dokuz tünel tespit ettik" ifadelerini kullandı. Tespit edilen mekanların mimari özelliklerine ilişkin bilgi veren Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Söz konusu altı alandan Mekan-1, 2 ve 3’ün atrium, yani avlu yapısına ait bodrum katları olduğunu söyleyebiliyoruz. Mekan-3 aracılığıyla geçiş sağlanan Mekan-4 ise atriumun hemen güneyinde yer alan farklı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Buranın batı yönünde devam ettiği, fakat bir ayırıcı duvar vasıtasıyla bölündüğü anlaşılıyor." Diğer mekanlarda da araştırmaların sürdüğünü belirten Ersoy, "Mekan-2’nin kuzey yönündeki uzantısı durumunda olan Mekan-5’in şu ana kadar 4,5 metre uzunluğundaki kısmını ortaya çıkardık. Bu mekanın aynı doğrultuda devam ettiği anlaşılıyor" dedi. Mekan-6’nın ise Mekan-1’in kuzeyinde ve yapıya bitişik konumda bulunduğunu aktaran Ersoy, bu bölümün Soğukçeşme Sokağı’na doğru uzandığını ve yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki kısmının tespit edildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, genişlikleri 4 ila 4,8 metre arasında değişen koridor görünümlü mekanlardan 2, 3, 5 ve 6 numaralı alanlarda çalışmaların devam ettiğini söyledi.