HABER MERKEZİ

Belediyelerde yaşanan yolsuzluklar karşısında üç maymunu oynayan malum zihniyet, kokuşmuşluktan kaçan başkanlara etmediğini bırakmıyor. CHP’den aşırılan 91 milletvekili ile kurulan Yeni Parti’ye geçen yaklaşık 260 belediye başkanı hakkında tek kelime etmeyen ve Özgür Özel’in partisine katılmayı demokratik olgunluk şeklinde lanse eden seküler yobazlar, sıra AK Parti’de siyaset yapma kararı alan belediye başkanlarına geldiğinde her türlü hakareti ve tehdidi savuruyor.

SON KURBAN BÜŞRA BAŞKAN

Erdoğan’la yol yürümeyi tercih eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na “Siyasi kapkaç” iftirası atan, çürümeden kaçan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a küfreden, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı tehdit eden ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında sütü bozuk anlamına gelen ‘bedmaye’ ifadelerini kullanan Özel ve yandaşları şimdi de AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanını linç ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi binasına basan bir grup TİP üyesi açtıkları “Hiçbir korkuya benzemez…” yazılı pankartla CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir’i açıkça tehdit ederken, besleme medya ise attıkları “Hepsi sizin olsun memleketi salın” şeklindeki manşetlerle, CHP/YP’deki çürümeden kaçan başkanları yolsuzlukla itham etti. Av. Erhan Doğan, rüşveti soruşturan savcıları hedef alan, yolsuzluk davalarına bakan hakimlere parmak sallayan, belediyelerde atılan şaibeli adımları deşifre eden gazetelere hakaret yağdıran zihniyetin, yolsuzluklara isyan ederek partiden kaçan başkanlara saldırmasını değerlendirdi.

DEMOKRATİK OLGUNLUK YOK

Gazetemize konuşan Doğan, şunları söyledi: “CHP içerisinden koparak yeni bir siyasi yapı oluşturanlar, isimleri ve tabelaları değişse de eski zihniyetlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Kendilerini demokrasi havarisi olarak sunan bu anlayışın demokrasiye tahammülü, yalnızca kendi saflarında kaldığınız sürece geçerli. Kendilerinden olmayana yaşam alanı tanımayan, kendilerine biat etmeyeni tehdit ve hakaretlerle susturmaya çalışan bu siyaset anlayışı, aslında içine düştüğü tahammülsüzlüğün açık göstergesidir. CHP’den ayrılıp başka bir siyasi yapıya katılan belediye başkanlarını demokratik tercihleri üzerinden alkışlayanlar, bugün AK Parti saflarına katılan belediye başkanlarına neden aynı demokratik olgunluğu gösteremiyor? Kendilerini bu ülkenin sahibi, halkı ise adeta ikinci sınıf vatandaş gören bu kibirli anlayışa hatırlatmak isteriz; Bu ülkenin sahibi herhangi bir siyasi parti, ideolojik zümre veya kendisini ayrıcalıklı gören çevreler değil aziz Türk milletidir. Özgürlük, yalnızca sizin gibi düşünenler için değil, sizin gibi düşünmeyenler için de vardır. Milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi hazmedemeyenler, şimdi de seçilmiş belediye başkanlarının siyasi tercihlerini hazmedemiyor. Oysa belediye başkanları da herkes gibi siyasi tercihlerini değiştirmekte özgürdür. Hiç kimse bir siyasi partinin mülkü, hiçbir seçilmiş de bir siyasi yapının esiri değildir. Siyaset tehdit ederek, hakaret ederek, korkutarak yapılmaz. Demokrasi, sadece işinize geldiğinde hatırlayacağınız bir kavram değildir. Kendisine, kendi siyasi tabanına ve milletin değerlerine saygısı olmayan bir anlayışın bu ülkeye verebileceği bir gelecek de yoktur. Milletin iradesine saygı duymayı öğrenin.”