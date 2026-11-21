Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, AK Parti’nin fon soruşturmasında attığı adımları ve açıklanan devasa rakamları kaleme aldı. Eski bakanlardan üst düzey bürokratlara uzanan operasyona dikkat çeken Hakan, kriz tellallarına fırsat verilmediğini vurguladı!

İşte Ahmet Hakan'ın köşesinde yer verdiği o yazı:

“AK Parti, sonunda beklenen fon atağını yaptı. Nasıl bir atak bu? Şöyle: Fon soruşturmasında bugüne kadar hangi adımların atıldığını, neler yapıldığını çok anlaşılır, çok basit, çok net grafiklerle anlatmaya başladılar. Grafikleri tek tek inceledim. AK Parti’nin verdiği fon mesajları, ana başlıklarıyla şunlar: Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı. Vatandaş ortada bırakılmadı, 18 günde yasa çıkarıldı.

Yaklaşık 161 milyar lira yatırımcının hesabına geçti. Küçük yatırımcılara öncelik verildi. Milletin hazinesine tek kuruş yük bindirilmedi. 41 milyar lirayı aşkın kaynak geri kazanıldı. Devlet Denetleme Kurulu sahada. Piyasa güvenle yönetildi, kriz tellallarına fırsat verilmedi. Yaptırımları ağırlaştıran yeni kanun taslağı hazır. Ve en önemli iki mesaj. Bir: hesap soruldu mesajı.

Makam ve unvan ayrımı yapılmadan hesap soruldu. Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı. Soruşturmada konum, unvan ve görev farkı gözetilmedi. Hukuka aykırı kazanç ve usulsüz işlemler tüm yönleriyle inceleniyor. İki: 136 tutuklama mesajı…

Kararlı yargı operasyonlarıyla... 500 şüpheli, 136 tutuklu, 285 adli kontrol, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulandı. AK Parti’nin bu büyük fon atağı... AK Parti’nin titreyip kendine geldiğinin en temel göstergesi.”