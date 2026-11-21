TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyareti sonrasında Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamasını teşkil eden İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini belirten tek parti CHP zihniyetinin son nüvesi YP Genel Başkanı Özgür Özel takla atmaya devam ediyor. Daha önce, “Baskıyla, zorla bir şeyler yapmaya çalışanlara söylüyorum: Biz bu işin içerisinde yokuz. Bizim bu işlerin içerisinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Orada da makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın” diyen Özel, sürece karşı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kameraların karşısına çıkarak, “Biz barış söylemimizden, ‘analar ağlamasın’ söylemimizden bir adım geri atmış değiliz” sözleriyle bu ne perhiz ne lahana turşusu dedirtti.

‘FONDAŞ MEDYAM NEREDE’ SİTEMİ

Özgür Özel, üye vermeme kararlarına ilişkin şu sözleri sarfetti: “Özellikle demokratikleşme adımları satır satır söylendi. Ne demokrasi, ne adalet duyuyoruz. Burada ne TELE1, ne Halk TV, ne Sözcü kamerasını görüyoruz. Biz terörün sona erdirilmesine yönelik verdiğimiz katkıdan geri dönmüş değiliz: Biz barış söylemimizden, ‘analar ağlamasın’ söylemimizden bir adım geri atmış değiliz.” Ümit Özdağ da, “Sayın genel başkanın açılım sürecine desteğini askıya almasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR ANNELERİ TEPKİLİ

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise, Yeni Parti’nin komisyona üye vermemesine tepkisini şöyle dile getirdi: “Terörsüz Türkiye, yalnızca siyasi bir söylem değil; yıllardır evlat hasretiyle yanan annelerin gözyaşlarının dinmesi, ocakların yeniden tüttüğü, kardeşliğin ve huzurun hâkim olduğu bir Türkiye idealidir. Tam da böylesine tarihî ve hassas bir süreçten geçerken Özgür Özel’in kararı bizleri derinden düşündürmektedir. Bir yandan ‘Barış istiyoruz, analar ağlamasın’ diyeceksiniz, diğer yandan barışın ve toplumsal uzlaşının güçlenmesine katkı sunabilecek bir komisyonda yer almayacaksınız. Peki, bu nasıl bir barış anlayışıdır? Tüm liderlere sesleniyoruz: Anneler artık samimi adım görmek istiyoruz. Siyaset gelip geçicidir; ancak bir annenin evlat acısı ömür boyudur. Bu nedenle Terörsüz Türkiye sürecinde atılan her samimi adımın desteklenmesi, siyasi hesapların bir kenara bırakılarak ülkemizin geleceğinin düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın dağa çıkmadığı, askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın şehit olmadığı, hiçbir annenin evlat acısıyla yıkılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Diyarbakır anneleri siyaset üstüdür. Bizimki evlatlarına kavuşmak isteyen annelerin mücadelesidir. Bu nedenle herkesi ortak akıl, vicdan ve sorumlulukla hareket etmeye; barışa, kardeşliğe ve terörün tamamen sona ermesine katkı sunmaya davet ediyoruz. Siz gerçekten Türkiye’nin huzur içinde yaşamasını, annelerin gözyaşlarının dinmesini istiyor musunuz? Haktan, adaletten, kardeşlikten ve barıştan yana mı olacaksınız, yoksa siyasi hesapların gölgesinde kalmayı mı tercih edeceksiniz? Anneler artık gözyaşı değil, huzur, evlatlarını istiyoruz. Bizim tek dileğimiz var: Terörsüz, huzurlu, kardeşçe yaşanılan bir Türkiye!”

‘YP TERÖRÜ GERİ GETİRMEK İSTİYOR’

Diyarbakır annesi Türkan Mutlu da şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye süreciyle umutlandık. Terör biterse çocuklarımız sağ salim döner dedik. Gözyaşlarıyla ettiğimiz dualarımız kabul edildi sandık. Ama bakıyoruz ki CHP’nin başındayken Kandil’in siyasi uzantısı isimlerle seçim ittifakı kuran Özgür Özel, son anda ‘Biz bu işin içinde yokuz’ demiş. Bunlar bizimle alay mı ediyor? Annelerin gözyaşlarıyla pazarlık mı yapıyor? Bunlarda hiç Allah korkusu, vatan millet sevgisi yok mu? Bu işin içinden çıkıp terörü geri getirmek mi istiyorlar? Amaçları nedir? Bunlar bu ülkenin milletvekili değil mi? Bunlar bu ülkenin barışına hizmet etmeyecekse kime hizmet edecekler? Yüreği yıllardır yanmış, evlat hasretinden uykuyu unutmuş gözü yaşlı bir anne olarak söylüyorum; Biz bu işte yokuz diye Terörsüz Türkiye’nin son aşamasından çekilmek bu ülke barışına ve annelere ihanettir. Başka ne diyeyim. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar, bu yanlış karardan dönsünler.”