Meteoroloji saat verdi! Dört ilde yağmur yerini kara bırakacak
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ın da aralarında bulunduğu dört il için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kara dönüşeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Cumartesi günü Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar etkili olacak.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!
Bölgede akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmura, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
24 SAATLİK KRİTİK UYARI
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'dan başlayarak 22 Kasım Pazar günü saat 09.00'a kadar geçerli olacak.
Yetkililer, kuvvetli yağışların beraberinde getirebileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.