Sivas'ta can pazarı! Kontrolden çıkan otomobil Tohma Çayı'na uçtu!
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Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak Tohma Çayı'na yuvarlandı.
Ters dönen araçta sıkışan 2 kişi, ekiplerin zamana karşı yarıştığı müdahale ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
TERS DÖNEN ARAÇTAN İTFAİYE ÇIKARDI
Kaza, Gürün ilçesi Işıtan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D.K. yönetimindeki 06 GMZ 78 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki Tohma Çayı'na uçtu. Çarpmanın şiddetiyle çay yatağında ters dönen otomobilde bulunan sürücü D.K. ile yolcu C.Y. yaralandı.
YARALILAR SİVAS MERKEZE SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içerisinde kalan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Sivas'a sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.