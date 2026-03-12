İstiklal Marşı’nın kabulü! “Allah bir daha yazdırmasın”

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Milletimizin bağımsızlık iradesinin, inancının ve kararlılığının en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı, aynı zamanda bir milletin varlık-yokluk mücadelesinin destansı anlatımıdır. Bu eşsiz eser, İslam’ın son kalesi olarak görülen Türkiye’nin ilelebet ayakta kalacağının da güçlü bir sembolü olarak kabul edilir. Tam 105 yıl önce TBMM çatısı altında defalarca okunarak büyük bir heyecan ve coşku uyandıran bu mısralar, milletimizin ruh köküne hitap eden derin anlamlar taşır. Kurtuluş mücadelesinin en zorlu günlerinde kaleme alınan İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil; aynı zamanda bir diriliş çağrısı, bir iman ve bağımsızlık manifestosudur. Milletimizin azmini, cesaretini ve özgürlük tutkusunu dizelerinde taşıyan bu eser, aradan geçen yıllara rağmen aynı ruhu ve aynı heyecanı yaşatmaya devam ediyor. “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” sözüyle tarihe geçen Akif, aslında bu sözleriyle milletimizin yaşadığı büyük acıları ve fedakârlıkları hatırlatmış, aynı zamanda bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu vurgulamıştır.