Piyasalar bu karara kilitlendi!

Piyasaların odağında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını bugün saat 14.00’te kamuoyuna duyuracak. Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik genel beklenti, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunacağı yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği kararın faizin sabit tutulması yönünde çıkması beklentisi yüksek. Diğer taraftan çok küçük bir oranda da olsa piyasaya moral olması için 50 baz puan faiz indirimi beklentisi var.

Ancak hızlı bir indirimin İran-İsrail/ABD arasındaki savaşın bitmesiyle mümkün olabileceği yönünde bir beklenti var. Faiz kararıyla bankacılık hisseleri, holdingler ve BIST endeksinde volatilitenin artması bekleniyor.

