Ganalıların susuzluğuna Türk dermanı! Dev projeye imzalar atıldı!

Hacıoğlu Holding A.Ş., Gana'ya günlük 300 bin metreküp arıtılmış su sağlayacak altyapı projesi için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Gana'da içme suyu projelerini kapsayan büyük ölçekli stratejik yatırımlar için kritik bir adım atıldı. Türkiye merkezli Hacıoğlu Holding A.Ş. ve Koçak Çevre A.Ş., Gana hükümeti ile birlikte başkent Akra’nın çevresindeki kentleri kapsayan ‘Greater Accra’ bölgesinin doğu kesimine hizmet verecek büyük bir su temin sistemi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı. Akra'da imzalanan protokol; Gana Cumhuriyeti Bayındırlık, Konut ve Su Kaynakları Bakanı Kenneth Gilbert Adjei ile Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu ve Koçak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail M. Koçak tarafından imza altına alındı.

Yaklaşık 2 milyon kişinin su ihtiyacı karşılanacak

Yapılan açıklamaya göre, imzalanan mutabakat protokolü ile inşa edilecek 90 kilometrelik isale hattının bölgedeki içme suyu altyapısını geliştirmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında su arıtma tesisi kurulması, ham su ve temiz su iletim hatlarının inşası ve bölgeye yönelik su dağıtım altyapısının geliştirilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında bölgeye günlük 300 bin metreküp arıtılmış su sağlanacak. Bu sayede yaklaşık 2 milyon kişinin günlük içme ve kullanım suyu ihtiyacı karşılanabilecek. Projenin su kaynağının ise Volta Nehri olması öngörülüyor.

Günlük 300 bin metreküp temiz su sağlanacak

Mutabakat zaptına göre, Türk şirketleri projenin fizibilite çalışmalarını, çevresel ve sosyal etki analizleriyle teknik-finansal tekliflerini hazırlayacak. Gana hükümeti ise gerekli teknik verilerin sağlanması, izin süreçleri ve finansman görüşmeleri konusunda destek verecek. Nihai proje sözleşmesinin fizibilite ve değerlendirme süreçlerinin ardından imzalanması bekleniyor.

"Afrika ile uzun vadeli ortaklığın kapıları aralanıyor"

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, mutabakat zaptının Türkiye ile Afrika arasındaki çok boyutlu iş birliği modelinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu anlaşma sayesinde yalnızca bir altyapı projesinin temelleri atılmıyor; aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli bir ortaklığın da kapıları aralanıyor. Türkiye'nin mühendislik birikimi ile Afrika'nın ekonomik dinamizminin buluşması, bölgede sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Uzun vadeli su güvenliği sağlayacak"

Gana Cumhuriyeti Bayındırlık, Konut ve Su Kaynakları Bakanı Kenneth Gilbert Adjei de, iş birliğini Büyük Akra Bölgesi'nde artan içme suyu talebini ele almaya yönelik önemli bir adım olarak nitelendirerek, "Devam eden kentsel büyüme ve nüfus artışları mevcut su altyapısı üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Arıtma tesisi su kaynağının güvenilirliğini artıracak ve başkentin doğu bölgelerindeki sakinler için uzun vadeli su güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.