Ses getirecek buluş! Devreye aldılar artık: İşte huzurlarınızda 'damar bulucu'

"Farklı ışık dalga boyları ile özel filogramlar, reflektörler kullanarak yüzeysel damarların görünürlüğünü sağlıyoruz. Bu projedeki fikri, farklı konularda kullandığımız için çok fazla detay veremeyeceğim. Bu projeyle bağlantılı iki tane daha farklı çalışmamız var. Türkiye'ye yurt dışından gelen cihazlar yaklaşık 300 bin-400 bin lira. Bu cihazı onların yanında yüzde 1'i gibi maliyetle şu an üretebilir durumdayız. Bunu da inşallah devlet kurumlarımızın desteğiyle daha da alt rakamlara üretip, Türk Kızılay başta olmak üzere tüm kurumlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yine aynı şekilde Türkiye üzerinden satılacak. Çünkü dünya üzerindeki tescilini de almak temel hedefimiz."