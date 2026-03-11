  • İSTANBUL
Gündem Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti! Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti
Gündem

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti! Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti! Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

 

Kaşlı, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum.

Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır.

Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim."

