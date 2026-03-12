  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar! 2 petrol tankeri hedef alındı! BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD! Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz" İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz İmamoğlu’nun propaganda makinesine yargı darbesi! Kirli algı operasyonuna soruşturma kıskacı
Gündem Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti!
Gündem

Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti!

Güçlü dolar ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin faiz indirimi beklentilerini gölgelemesiyle altın piyasası güne kırmızı ibreyle başladı. Gram altın 7 bin 310 TL seviyelerine gerilerken, ons altın 5 bin 155 dolar bandında işlem görüyor.

Ekonomi dünyası 12 Mart 2026 Perşembe gününe altın fiyatlarındaki değer kaybıyla uyandı. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve enerji maliyetlerindeki artış, yatırımcıların güvenli liman altına olan talebini sınırlı da olsa aşağı çekti.

Petrol fiyatları altını baskılıyor

Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar sınırına dayanması, dünya genelinde enflasyon endişelerini körükledi. Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikalarından taviz vermeyeceği ve faiz indirimlerinin gecikeceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Artan maliyet baskısı, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı mekanizması oluşturdu.

Analistler uyardı: Dalgalanma sürebilir

Piyasa uzmanları, enerji fiyatlarındaki tırmanışın devam etmesi durumunda küresel piyasalarda faiz indirimi umutlarının daha da zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Güncel Altın Fiyatları (12 Mart 2026)

Hafif geri çekilmenin yaşandığı piyasada güncel rakamlar şu şekilde yansıdı:

Altın Türü

Alış Fiyatı

Satış Fiyatı

Gram Altın

7.305,68 TL

7.306,52 TL

Çeyrek Altın

11.689,10 TL

11.946,17 TL

Yarım Altın

23.311,37 TL

23.898,58 TL

Tam Altın

47.792,00 TL

48.223,00 TL

Cumhuriyet Altını

46.756,40 TL

47.638,54 TL

Ons Altın (Dolar)

5.149,47 $

5.150,69$

Altın koridoru tıkandı! Gana, Dubai yerine yeni rota arıyor
Altın koridoru tıkandı! Gana, Dubai yerine yeni rota arıyor

Ekonomi

Altın koridoru tıkandı! Gana, Dubai yerine yeni rota arıyor

İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin
İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin

Gündem

İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin

Altının fiyatında düşüş
Altının fiyatında düşüş

Ekonomi

Altının fiyatında düşüş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23