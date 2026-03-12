Küresel piyasalar çalkalanıyor: Altın fiyatları düşüşe geçti!

Ekonomi dünyası 12 Mart 2026 Perşembe gününe altın fiyatlarındaki değer kaybıyla uyandı. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve enerji maliyetlerindeki artış, yatırımcıların güvenli liman altına olan talebini sınırlı da olsa aşağı çekti.

Petrol fiyatları altını baskılıyor

Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar sınırına dayanması, dünya genelinde enflasyon endişelerini körükledi. Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikalarından taviz vermeyeceği ve faiz indirimlerinin gecikeceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Artan maliyet baskısı, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir baskı mekanizması oluşturdu.

Analistler uyardı: Dalgalanma sürebilir

Piyasa uzmanları, enerji fiyatlarındaki tırmanışın devam etmesi durumunda küresel piyasalarda faiz indirimi umutlarının daha da zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Güncel Altın Fiyatları (12 Mart 2026)

Hafif geri çekilmenin yaşandığı piyasada güncel rakamlar şu şekilde yansıdı: