İran ve Hizbullah’tan işgalcilere "Gerçek Vaat" darbesi "El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı

Bölgede sular durulmuyor. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları tarafından yapılan 33 numaralı açıklamada, HİZBULLAH ile koordineli şekilde yürütülen dev operasyonun detayları paylaşıldı. "Ya Emîr el-Müminîn" parolasıyla başlatılan ve 5 saat süren saldırı dalgasında, İSRAİL’in sözde yenilmezlik efsanesi bir kez daha sarsıldı.

Füzeler sağanak olup yağdı

Operasyonda Devrim Muhafızları’nın envanterinde bulunan Kadr, İmad, Hayberşiken ve Fettah füzeleri kullanılırken, HİZBULLAH da eş zamanlı olarak İHA ve füze filolarını harekete geçirdi. İşgal altındaki toprakların kuzeyindeki Hayfa’dan merkezdeki TEL AVİV’e, güneydeki Birüssebi’ye kadar uzanan geniş bir hatta askeri üsler ateş altına alındı.

Sadece işgalci güçler değil, bölgedeki hamileri de nasibini aldı. Açıklamada, ABD’ye ait "Ezrak" ve "El-Harc" üslerinin de etkili füze atışlarıyla vurulduğu kaydedildi. İSRAİL medyası, son 24 saatte fırlatılan füze sayısındaki devasa artış nedeniyle askerler arasındaki kayıpların yükseldiğini ve yerleşimcilerin saatlerce sığınaklardan çıkamadığını itiraf etti.

"El-Asf el-Me’kûl" operasyonu başladı

Lübnan sınırında da tansiyon doruk noktasına ulaştı. HİZBULLAH, "el-Asf el-Me’kûl" operasyonunu duyurarak sınır hattındaki işgal birimlerini ablukaya aldı. Yapılan uyarıların ardından Kiryat Şmona ve Nahariya başta olmak üzere onlarca yerleşim yeri füze yağmuruna tutuldu.

Ayrıca stratejik öneme sahip Mesgav üssü, Yodifat askeri sanayi tesisleri ve İSRAİL ordusunun Kuzey Bölge Komutanlığı karargahı olan Dado üssü de nitelikli roket atışlarıyla hedef alındı. İSRAİL merkezli Kanal 12, Lübnan’dan sadece birkaç dakika içinde 100’den fazla, üç saatlik dilimde ise toplam 200’ü aşkın füzenin fırlatıldığını bildirdi.

ABD üslerine şehitler anısına darbe

Çarşamba günü gerçekleştirilen 39. dalga operasyonunun detayları da netleşti. Şehid Emir MUSEVİ ve diğer İranlı şehitlerin anısına düzenlenen saldırılarda, Körfez’deki AMERİKA hedeflerinin çoklu savaş başlığı taşıyan Kadr ve Hürremşehr füzeleriyle ağır hasar aldığı belirtildi. Sahada oluşan bu yeni fiili durum, bölgedeki dengelerin işgalciler aleyhine değiştiği şeklinde yorumlanıyor.