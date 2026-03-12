YKS’ye başvuracaklar dikkat! İşte son başvuru saati
Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için kritik gün geldi... 2026 YKS başvuruları bu gece saat 23.59’da sona eriyor.
Üniversite hayali kuran adaylar için başvuru maratonunda geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) 6 Şubat tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri, bugün saat 23.59’da tamamlanacak.
Sınava başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59’a kadar başvuru (başvuru merkezlerinden yapılacak başvurularda resmi çalışma saati bitimine kadar) ve ücret ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.
