  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını! Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği! Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım' Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer! Haber sitelerini ve blogları mahvediyor: Google'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi! ABD 16 ülke ekonomisi hakkında ticaret soruşturması başlattı İran petrol tankerlerini hedef alıyor! 12 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 12 Mart 1954: Mustafa Sabri Efendi'nin vefatı (Şeyhulİslâm)
Eğitim YKS’ye başvuracaklar dikkat! İşte son başvuru saati
Eğitim

YKS’ye başvuracaklar dikkat! İşte son başvuru saati

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YKS’ye başvuracaklar dikkat! İşte son başvuru saati

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için kritik gün geldi... 2026 YKS başvuruları bu gece saat 23.59’da sona eriyor.

Üniversite hayali kuran adaylar için başvuru maratonunda geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)  tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) 6 Şubat tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri, bugün saat 23.59’da tamamlanacak.

 

Sınava başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59’a kadar başvuru (başvuru merkezlerinden yapılacak başvurularda resmi çalışma saati bitimine kadar) ve ücret ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

yks

Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü
Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü

Eğitim

Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü

YKS soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı
YKS soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı

Gündem

YKS soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı

Üniversite sınavlarına girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün sona eriyor
Üniversite sınavlarına girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün sona eriyor

Eğitim

Üniversite sınavlarına girecekler dikkat! YKS başvuruları bugün sona eriyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23