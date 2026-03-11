  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri kalleş planlara karşı omuz omuza verdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinde, İslam dünyasını birbirine kırdırmak isteyen şer odaklarına karşı "barışçıl çözüm" ve "ortak koordinasyon" mesajı damga vurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Bin Selman telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, savaşın durdurulması ve tüm krizler için askeri çözüm yerine barışçıl çözümler bulunması amacıyla ortak çalışma ve koordinasyonun önemini vurguladı.

 

Açıklamada, ayrıca askeri yöntemlerin bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğine işaret edildi.

Başbakan Sudani, Irak’ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için tüm çabayı göstermeye kararlı olduğunu belirterek, savaşın kardeş bölge halklarının güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti. Sudani ayrıca Irak’ın hiçbir ülkeye yönelik saldırılar için bir başlangıç noktası olmayı reddettiğini, aynı şekilde kendi topraklarının hedef alınmasını da kabul etmediğini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Irak’ın bölgedeki gerilimin yayılmasını önlemek ve savaşın etkilerini sınırlamak amacıyla yürüttüğü yoğun diplomatik çabaları takdir ettiğini belirtti.

Yorumlar

Iste budur!

Tebrikler

Bozok

Hah çok güzel olmuş biz müslümanız, kâfirin gazına gelmemeliyiz. Birlik olup, problemlerinizi kendimiz çözeriz Yüce Allah'ımızın izniyle. "Kâfirler Ortadoğu'dan defolun.
