Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Bin Selman telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, savaşın durdurulması ve tüm krizler için askeri çözüm yerine barışçıl çözümler bulunması amacıyla ortak çalışma ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Açıklamada, ayrıca askeri yöntemlerin bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğine işaret edildi.

Başbakan Sudani, Irak’ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için tüm çabayı göstermeye kararlı olduğunu belirterek, savaşın kardeş bölge halklarının güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti. Sudani ayrıca Irak’ın hiçbir ülkeye yönelik saldırılar için bir başlangıç noktası olmayı reddettiğini, aynı şekilde kendi topraklarının hedef alınmasını da kabul etmediğini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Irak’ın bölgedeki gerilimin yayılmasını önlemek ve savaşın etkilerini sınırlamak amacıyla yürüttüğü yoğun diplomatik çabaları takdir ettiğini belirtti.