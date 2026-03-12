  • İSTANBUL
Yolcu otobüsünde valizden zehir fışkırdı! Kirli ellerde biri daha yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen narkotik timleri, valiz içerisine gizlenmiş piyasa değeri yüksek 4 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan kirli ellerden biri daha adalete teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu trafiğine karşı yürüttüğü amansız takibi bir başarıyla daha taçlandırdı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda teknik takibe alınan bir yolcu otobüsü, Tatvan ilçesi girişinde emniyet güçleri tarafından durduruldu.

Valizden zehir fışkırdı

Güvenlik güçlerinin otobüsün bagaj bölümünde gerçekleştirdiği titiz aramada, bir yolcuya ait olan valiz mercek altına alındı. Yapılan detaylı incelemede, valizin içerisine ustalıkla gizlenmiş 18 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 800 gram skunk maddesi bulundu. Geleceğimizin teminatı olan gençleri hedef alan bu zehir miktarına anında el konuldu.

Zehir taciri tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Halkın huzurunu ve sağlığını tehdit eden karanlık odaklara karşı yürütülen bu kararlı mücadelenin, bölge genelinde tavizsiz bir şekilde süreceği vurgulandı.

