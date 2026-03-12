Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Siyonist Şebekeye "Hodri Meydan": Türkiye’ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar!

Bölgeyi kan ve barut kokusuna boğan İsrail-ABD-İran savaşının gölgesinde toplanan AK Parti TBMM Grup Toplantısı, tarihi mesajlara sahne oldu. Siyonistlerin tahrikleriyle bölgenin ateşe atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomiyi ve mazlum halkları hedef alan bu "kuralsız ve hukuksuz" savaşa karşı Türkiye’nin eğilmez iradesini bir kez daha dünyaya ilan etti.

"Karakterimizi Tanımak İsteyen Çanakkale’ye Baksın"

İran’a saldırılar sürerken Türkiye’yi de kirli listelerine dahil etme cüretinde bulunan siyonist lobilerin hezeyanlarına değinen Erdoğan, "Düğmeye basılmışçasına uluslararası medyaya servis edilen bu senaryoların amacını çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs’a, İstiklal Harbimize, Çanakkale Zaferimize baksın" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’da hainleri ve onların "ipini tutanları" nasıl bozguna uğrattıklarını hatırlatan Erdoğan, namahremi hedef alan her elin çelikten bir iradeyle kırılacağını vurguladı.

Siyonistlerin "Mezhepçilik" Fitnesine Sert Uyarı

Bölgedeki çatışmaları bir "mezhep kavgasına" dönüştürmek isteyen siyonist stratejiye karşı halkı uyanık olmaya çağıran Erdoğan, İslam dünyasına birlik mesajı verdi:

"Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok; bizim tek bir dinimiz var, o da İslam! Siyonist katliam şebekesinin ‘elin taşıyla elin kuşunu vurma’ oyununa kesinlikle gelmemeliyiz. Menşei asırlar öncesine dayanan tartışmaları ısıtıp önümüze getirenlerin niyeti fitneyi büyütmektir."

"İç Cephemiz Berk, Ordumuz Caydırıcı"

Türkiye’nin artık edilgen bir konumda olmadığını, bölgede oyun kurucu rol üstlendiğini belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" projesi ve savunma sanayiindeki devrimlerle Türkiye’nin iç cephesini tahkim ettiğini söyledi. Macera peşinde olmadıklarını ancak egemenliğe kastedenlere karşı "hodri meydan" demekten asla çekinmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’ın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirtti.