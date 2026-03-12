Romanya’da meclis karıştı: ABD bir ülkeyi daha karargâha çeviriyor!

Bölgedeki gerilimi tırmandıracak hamle, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor DAN’ın talebiyle meclis gündemine taşındı. Yapılan oylama sonucunda ABD ordusu; Köstence yakınlarındaki Mihail KOGALNICEANU Hava Üssü ile ülkenin orta kesimindeki Campia TURZII Hava Üssü’ne asker ve teçhizat yığma yetkisi aldı.

Meclis kürsüsünde düdük ve ıslık sesleri

Oylama sırasında meclis salonu adeta savaş alanına döndü. ABD’nin talebine karşı çıkan muhalefet milletvekilleri, oturumu düdük ve ıslık çalarak protesto etti. Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) Başkanı George SIMION, kürsüde yaptığı konuşmada hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Romanya’yı savaşa sürükleyen bu talebi asla onaylamayacağız" dedi.

"Savunma amaçlı" savunması

Tepkilerin odağındaki isim olan Cumhurbaşkanı Nicușor DAN ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada geri adım atmadı. DAN, Amerikan askerlerinin varlığının tamamen "savunma amaçlı" olduğunu iddia ederek, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini savundu.

500 asker ve tanker uçakları yolda

Ulusal medyaya yansıyan bilgilere göre PENTAGON, özellikle Mihail KOGALNICEANU Üssü’ne askeri uçaklara havada yakıt ikmali yapabilen iki dev tanker uçağı ve yaklaşık 500 asker göndermeyi planlıyor. Karara göre ABD askerlerinin ülkede kalış süresi şimdilik 90 günle sınırlandırıldı. Ancak bölgedeki askeri hareketliliğin bu süreyi aşmasından endişe ediliyor.