Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Hızlı yemek yeme konusunda biraz daha hassasiyet göstermemiz gerekiyor.

#1
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Sindirim ve beslenme konusunda uzmanların en önemli tavsiyelerinden biri de çok çiğnemektir. Mide dostu tavsiyelerini sıklıkla dile getiren doktorlar sindirimin ağızda başladığını ifade ediyor. Özellikle çok çiğnemek gaz ve şişkinliği önlüyor. İşte detaylar...

#2
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Yemek hızının çoğu zaman fark edilmeyen bir alışkanlık olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre yemeğin çok hızlı yenmesi sindirimden tokluk hissine kadar birçok süreci etkileyebiliyor.

#3
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Yemek yalnızca besin almakla sınırlı bir süreç değil; sindirimin ilk adımları da bu sırada başlıyor. Uzmanlara göre; lokmaların yeterince çiğnenmeden hızlı şekilde yutulması, sindirim sisteminin doğal işleyişini zorlayabiliyor. Bu durum özellikle yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık ve geç oluşan tokluk hissi gibi şikayetlerin daha sık yaşanmasına yol açabiliyor.

#4
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Vücudun doyduğunu fark etmesi belirli bir zaman gerektiriyor. Uzmanlara göre beynin tokluk sinyallerini algılaması ortalama 15–20 dakika sürüyor. Yemek çok hızlı tüketildiğinde bu süre dolmadan fazla miktarda yemek yenebiliyor ve kişi gerçek tokluk hissini daha geç fark edebiliyor.

#5
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Sindirim süreci yalnızca midede gerçekleşmiyor. Yiyeceklerin ağızda yeterince çiğnenmesi, hem mekanik hem kimyasal sindirimin ilk aşaması olarak kabul ediliyor. Lokmaların hızlı şekilde yutulması yiyeceklerin mideye daha büyük parçalar halinde ulaşmasına neden olabiliyor ve bu durum sindirim sisteminin daha fazla çalışmasına yol açabiliyor.

#6
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Yemek sırasında acele etmek yalnızca çiğneme süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hava yutma ihtimalini de artırabiliyor. Bu durum bazı kişilerde yemek sonrası gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim şikayetlerinin daha sık görülmesine neden olabiliyor.

#7
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Beslenme üzerine yapılan bazı araştırmalar, hızlı yemek yeme alışkanlığı olan kişilerde öğün sırasında daha fazla kalori tüketiminin görülebildiğini ortaya koyuyor. Bunun temel nedeni, tokluk hissi oluşmadan önce yemeğin büyük bölümünün tüketilmiş olması olarak açıklanıyor.

#8
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Uzmanlara göre yemek hızını dengelemek için küçük davranış değişiklikleri etkili olabiliyor. Lokmaları daha uzun süre çiğnemek, yemek sırasında kısa molalar vermek ve öğünleri dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak şekilde tüketmek sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olabiliyor.

#9
Foto - Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Beslenmede yalnızca ne yendiği değil, yemeğin nasıl tüketildiği de sindirim sağlığını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri.

