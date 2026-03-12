Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler

Yemek yalnızca besin almakla sınırlı bir süreç değil; sindirimin ilk adımları da bu sırada başlıyor. Uzmanlara göre; lokmaların yeterince çiğnenmeden hızlı şekilde yutulması, sindirim sisteminin doğal işleyişini zorlayabiliyor. Bu durum özellikle yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık ve geç oluşan tokluk hissi gibi şikayetlerin daha sık yaşanmasına yol açabiliyor.