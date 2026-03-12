Petrol uçuşa geçti!

Körfez sularında petrol tankerlerine yönelik saldırılar ve terminallerin faaliyetlerini durdurmasıyla tırmanan arz endişeleri, petrol fiyatlarını yüzde 9 oranında yukarı taşıyarak varil başına 100 dolar sınırının üzerine çıkardı.

Körfez’de petrol tankerlerine yönelik saldırılar ve petrol terminallerinin kapatıldığına ilişkin haberlerin ardından küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Petrol fiyatları yüzde 9 yükselerek varil başına 100 doların üzerine çıkarken, Asya borsalarında geniş çaplı düşüş görüldü.

Brent ham petrolün varil fiyatı 100,22 dolara, ABD ham petrolü ise 95,41 dolara yükseldi. Böylece petrol fiyatları gece saatlerinde başlayan yükselişini sürdürdü.

Petrol fiyatlarındaki sert artışın küresel enflasyonu artırabileceği ve borçlanma maliyetlerini yükseltebileceği endişesi piyasalarda satış baskısını güçlendirdi.

Asya borsalarında düşüş

Japonya dışındaki Asya-Pasifik piyasalarını kapsayan MSCI endeksi yüzde 1,6 gerilerken, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 düştü.

Çin’in önde gelen şirketlerini içeren CSI300 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’un Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde de düşüş görüldü. S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 1 gerilerken, EUROSTOXX 50 yüzde 1, DAX vadeli işlemleri ise yüzde 1,1 düştü.

Körfez’de tanker saldırıları

Iraklı güvenlik yetkilileri, Irak sularında patlayıcı yüklü botların iki yakıt tankerini vurduğunu açıkladı. Bir Iraklı yetkili ise petrol limanlarının tamamen faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Bloomberg’e göre Umman da önlem olarak Mina el-Fahal petrol ihracat terminalindeki tüm gemileri tahliye etti.

Piyasa analistleri Basra açıklarında bazı tankerlerin alevler içinde kaldığını ve yanan petrolün denize sızdığını belirtiyor.

Stratejik petrol rezervi devreye giriyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla tarihinin en büyük müdahalesini planlıyor. Buna göre üye ülkeler rezervlerinden toplam 400 milyon varil petrol piyasaya sürecek.

Plan kapsamında ABD de 172 milyon varil petrolü gelecek haftadan itibaren piyasaya vereceğini açıkladı.

Enflasyon endişesi büyüyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enflasyon endişelerini de artırdı. ABD’de 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,24 seviyesine yükselirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda daha temkinli davranabileceğini değerlendiriyor.

Analistler enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde küresel ekonomide yeni bir enflasyon dalgası yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.