Araçtan kaçak göçmen çıktı İnsan taciri durmadı kaçtı polis kovaladı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan SUV tipi araç, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içerisinde bulunan 6 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen araç takibe alındı. Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, hızını artırarak kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde devam eden kovalamaca, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla aracın durdurulmasıyla son buldu.

Araçta yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü A.A. (24) ise gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında sürücüye ve araca toplamda 310 bin 211 TL idari para cezası kesilirken, SUV tipi araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

