Varlığıyla onurlandırdı! Meral Akşener uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Gündem

6’lı masa yenilgisinden sonra siyaseti bırakan İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Akşener Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Aktif siyaseti bıraktıktan sonra ortalarda gözükmeyen İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katıldı.

Programa İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da katıldı.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Akburak, programa ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği’nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener’in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada; emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun" ifadesini kullandı.

 

