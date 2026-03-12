Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Galatasaray yönetimi şu an için Victor Osimhen'i satmayı planlamıyor. Ancak olası transfer görüşmeleri için belirlenen bonservis bedelinin en az 150 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyi düşünmüyor.