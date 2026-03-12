  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Galatasaray'ın gol makinası için devler artık tribüne kadar geldi.

#1
Foto - Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı Real Madrid ve PSG'nin dikkatini çekerken sarı-kırmızılı yönetim yıldız golcü için en az 150 milyon euro bonservis talep ediyor.

#2
Foto - Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı golcü için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Nijeryalı golcünün yükselen formu Avrupa'nın iki dev kulübünü de harekete geçirdi.

#4
Foto - Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in temsilcileri, yıldız golcüyü yakından izlemek için Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. İki kulübün de sezon sonunda sarı-kırmızılı yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

#5
Foto - Dünyayı titretecek şimdi de! Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde...

Galatasaray yönetimi şu an için Victor Osimhen'i satmayı planlamıyor. Ancak olası transfer görüşmeleri için belirlenen bonservis bedelinin en az 150 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyi düşünmüyor.

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu
Dünya

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu...
Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı
Gündem

Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının üçüncü duruşmasında, yargı bağımsızlığına gölge dü..
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık rapordaki istekleri dudak uçuklattı. Çakırözer, sunduğu raporda İran'ın tamam..
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya, Asya Kupası’nda İran Milli Marşı'nı okumadıkları için ülkelerinde hain ilan edildikten sonra sığınma talebinde bulunan İranlı ka..
Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti
Gündem

Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.
