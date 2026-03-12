  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran'ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık rapordaki istekleri dudak uçuklattı. Çakırözer, sunduğu raporda İran'ın tamamen dışlanması, İsrail ile de ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini savundu.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık rapordaki istekleri dudak uçuklattı. Çakırözer, sunduğu raporda İran'ın tamamen dışlanması, İsrail ile de ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini savundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO Parlamenterler Asamblesi’ne sunduğu “İran’ın Bölge ve Avro-Atlantik Güvenliğine Yönelik Tehdidi” başlıklı raporuyla tartışma yarattı. İran'a yönelik oldukça sert ifadelerin dikkat çektiği raporda NATO’nun Ortadoğu’daki etkinliğini artırması, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle entegrasyonunun sağlanması ve Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

 

SKANDAL İSRAİL ÖNERİSİ

28 sayfalık raporun en dikkat çekici yönü ise İran’ı Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile birlikte “Kargaşa Ekseni” olarak tanımlaması ve bu ülkelere yönelik kapsamlı yaptırım çağrısı yapması oldu. CHP’li Çakırözer, İran’ın Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunurken, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü övdü ve Malatya Kürecik’teki radar üssünü örnek gösterdi.

Rapor, İran’ın yalnızlaştırılması, askeri ve teknolojik kapasitesinin sınırlandırılması için uluslararası yaptırımların genişletilmesini önerirken; Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerinin düzeltilmesi yönündeki mesajlarla da dikkat çekti.

 

RUSYA İÇİN "KRİTİK TEHDİT" TANIMLAMASI

Çakırözer’in raporundaki bir diğer öneri ise, NATO’nun Orta Doğu’daki varlığının artırılması oldu. Bu çerçevede Körfez ülkelerinin NATO ile daha yakın iş birliğine yönlendirilmesi gerektiği savunuldu. Raporda, İran’ın zayıflayan bölgesel pozisyonunun bir “fırsat” olduğuna da dikkat çekildi.

Raporda, Rusya'nın İran'a nükleer teknoloji aktarma ihtimali "kritik tehdit" olarak tanımlanırken, müttefik ülkelere bu konuda Kremlin’e net uyarılar yapılması gerektiği vurgulandı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dilimizde tüy bitti, ama anlatamadık

gavur neyse o da o ama sen hâlâ chp’yi müslüman sanıyorsun, anlaşıldı..

Baha

Biz bu Utku Çakırözer denilen zatı İsrail vatandaşı olması için ülkemizin vatandaşlığını iptal edelim böylece bu tipten kurtuluruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
