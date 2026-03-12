Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!

Ortadoğu’daki savaşın enerji ve tedarik hatlarını vurması, pişirme gazında ciddi kıtlığa yol açtı. Gaz stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle kantin ve lokantalar menülerini sadeleştirirken, sıcak yemek ve içecekler yerini daha az yakıt gerektiren yiyeceklere bırakıyor. Hindistan genelindeki birçok mutfakta sıcak yemekler ve içecekler hatta çay bile menülerden kaldırılıyor!

Aşçılar, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) stoklarını daha uzun süre kullanabilmek için daha az yakıt gerektiren basit yemeklere yöneliyor.

Tedarik sıkıntısı,savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi üzerinden gemi trafiğinin fiilen durmasının ardından ortaya çıktı. Bu durum enerji ve nakliye maliyetlerini artırırken Ortadoğu’daki petrol ve gaz üreticilerinin üretimini de etkiledi.

Dünyanın en büyük ikinci LPG ithalatçısı olan Hindistan, üretimi artırmaları için rafinerilere acil yetkilerle talimat verdi. Ancak kantinler ve yurtlar, arzın hala sıkıntılı olduğunu ve bunun menülerde hızlı değişikliklere zorladığını söylüyor.

Fabrikalar da işçilere sunulan yemek menülerini kısıtlıyor.

Batıdaki Gujarat eyaletinde bulunan bir otomobil yedek parça fabrikası kantininde kızartma yemekleri kaldırdı, çayın yerine limonlu su, sıcak çorbanın yerine ise ayran veya yoğurt verilmeye başlandı.

Güneydeki Tamil Nadu eyaletinde bir yurt derneği üyelerine şimdilik çay, kahve yapmayı ve yassı ekmek (flatbread) pişirmeyi durdurmaları çağrısında bulundu.

Bir dernek, kantinin LPG yoğunluğu yüksek bazı yemekleri geçici olarak menüden çıkardığını ve tedarik normale döndüğünde eski menülere geri dönüleceğini söyledi.

Bengaluru PG (paying guest) Yurt Sahipleri Refah Derneği Başkanı Arunkumar DT ise şunları söyledi:

“PG yurtlarımızda yaklaşık 4–5 günlük gaz stoku kaldı. Daha az enerji tüketen yemekler yapılırsa gaz tüpünün kullanım süresi iki gün daha uzatılabilir.”

Elara Securities analisti Karan Taurani, sınırlı pişirme yakıtının restoranların kapasiteyi azaltmasına ve yemek teslimat platformlarındaki siparişleri de etkilemesine neden olabileceğini söyledi.

Taurani’ye göre müşteriler, elektrikli fırın ve fritöz kullanan hızlı servis restoran zincirlerine yönelmeye başlayabilir.

Yeni Delhi’de popüler bir yol kenarı lokantasının önünde asılan notta,

“Bugün yalnızca pirinç ve mercimek servis ediyoruz” yazıyordu.

Delhi Yüksek Mahkemesi kantini ise sıcak yemek servislerini durdurarak sadece sandviç sunmaya başladı.