ABD'nin İran faturası kabarık: İşte savaşın ABD’ye 1 haftalık maliyeti

Bölgedeki gerilimin ekonomik boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. Konuya yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre PENTAGON, hafta başında KONGRE üyelerine verdiği basına kapalı brifingde savaşın mali tablosunu sundu. Associated Press tarafından da teyit edilen bilgilere göre, ABD ordusunun sadece ilk hafta sonu mühimmat harcaması için 5 milyar doları gözden çıkardığı belirtildi.

Finansman talebi askıya alındı

Donald TRUMP yönetiminin, savaş bütçesi için KONGRE’den ek finansman talep etme hazırlığında olduğu biliniyordu. Ancak Washington kulislerinde, bu talebin şu an için yavaşlatıldığı konuşuluyor. SENATO Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger WICKER, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu ay içerisinde herhangi bir ek bütçe talebi beklemediğini ifade ederek sürecin zamana yayıldığı sinyalini verdi.

Trump'tan sert mesajlar

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald TRUMP, gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran'ın direncine atıfta bulunarak "Neredeyse sonlarına geldiler" ifadesini kullanan TRUMP, yıkım tehdidini de şu sözlerle dile getirdi:

"Tahran’daki ve başka yerlerdeki bölgeleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkânsız olur. Biz aslında bunu istemiyoruz."

ABD'nin bu devasa harcamaları ve TRUMP’ın tehditkar üslubu, bölgedeki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.