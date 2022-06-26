İstenmeyen tüylerden kahve kürü ile kurtulun!

İstenmeyen tüyler tüm çağlardan beri insanlığın çok fazla yol denenmiştir. Günümüz çağında ise bunu lazer epilasyon, yada kimyasal kremler gibi yollarla acılı ve pahalı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Kahve Kürü ile İstenmeyen Tüylerden 3 Dakikada Kurtulun

Kahvenin ve karbonatın kıl foliküllerini parçalayıcı özelliği vardır. Bu özellik ile çok doğal ve ucuz yolla istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.Uygulamaya devam ettikçe tüylerin zayıfladığını ve yok olduğunu göreceksiniz.

Türk kahvesi ile tüy alma

Uygulanması:

2 kaşık toz Türk kahvesi ve 1 kaşık kabartma tozunu karıştırın.

Öncelikle uygulama yapacağınız yerin tabanına gazete, örtü gibi bir şey serin.

Kahve Karbonat karışımınızı uygulayacağınız bölgeye 3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayınz.

30 Dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.

Ne kadar uygulanmalı:

Tüyler tamamen bitinceye kadar her gün uygulanmalıdır.

Not: Tüylerin sıklığına göre 20 maximum 25 günde kökünden temizlenecektir.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber istenmeyen tüyler daha çok göze batmaya başlar. Çoğu kadın tüylerinden kurtulmak için lazer, epilasyon, jilet, ağda gibi yöntemleri tercih eder. İstenmeyen tüylerden acısız bir şekilde kurtulmak isteyenlere ise doğal kürleri tavsiye ediyoruz.

İSTENMEYEN TÜYLERE ZERDEÇAL VE VAZELİN ÇÖZÜMÜ

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için doğadan ilk gelen mucize zerdeçal olarak karşımıza çıkar. Zerdeçal ile hazırlanan kürler kıl köklerin zayıflamasına yardımcı olurken tüylerin zaman içerisinde dökülmesini sağlar. Özellikle zerdeçal ve vazelini karıştırarak hazırlanan kür hem cildinizin nem oranını artırır hem de tüylerin azalmasını sağlar.

Leblebi Tozu+Süt Kreması+Süt+Zerdeçal

2 yemek kaşığı leblebi tozu, 1 yemek kaşığı süt kreması, 2 çay kaşığı süt ve 1 çay kaşığı zerdeçalı yumuşak bir kıvam alana kadar kapta karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüz de dahil olmak üzere tüylerin yoğunlukta olduğu bölgelere sürün ve 20 dakika kurumasını bekleyin. Ilık suyla kürü temizleyin. Karışımı düzenli olarak 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulayın.

Nohut Unu+Süt+Zerdeçal+Taze Krema

Yarım çorba kasesi nohut unu, yarım çorba kasesi süt, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı taze kremayı karıştırın. Tüylerin büyüme yönüne doğru bu karışımı sürün ve 30 dakika boyunca bekletin. Kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.

Tüy dökücü kullanmak tüyleri çoğaltır mı?

Bu halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Tüy dökücü kremler, tüyleri ilk çıkma aşamasında daha kalın veya çok çıkıyormuş gibi hissettirse de kesinlikle tüyleri çoğaltmaz ve kalınlaştırmaz. Var olan kılların dökülmesini sağlayan tüy dökücü kremler, yeni kılların çoğalmasına neden olmaz.

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