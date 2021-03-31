İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen işten çıkarma yasağı Mart ayı içerisinde sona erecekti ancak 2 ay süreyle uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha sürecek.

İlk olarak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ilan edilen işten çıkarma yasağı bir kez daha uzatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karar Resmi Gazetede de yayımlandı.