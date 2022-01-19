İşte yüce Kur'an'ın bilinen ilk tilavet kaydı!

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Hollanda vatandaşı Christiaan Snouck Hurgronje, 1885 yılında Mekke'yi ziyaret etti.

Hollandalı Hurgronje, Mekke ziyareti esnasında, Kur'an-ı Kerim'den Duha Suresi'ni okuyan imamın sesini kaydetti. Hollandalı vatandaşın Duha Suresi'ni kaydedip yayınladığı sesin, ilk Kur'an sesi olduğu biliniyor.

Mekke'nin idaresi, o dönem Osmanlı'ya aitti.

Duha Suresi'nin meali:

1. Kuşluk vaktine andolsun,

2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.(1)

(1) Hz. Peygamber'e vahyin gelişi bir süre için kesilince müşrikler, "Rabbi onu terk etti" dediler. Bunun üzerine bu âyetler indi.

4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8. Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9. Öyleyse sakın yetimi ezme!

10. Sakın isteyeni azarlama!

11. Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.