İşte yasak dediğin böyle olur! Bravo Yeni Zelanda...

Sigara yasağı adımı, gelecek yıldan itibaren yürürlükte olacak. Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, "Binlerce insan daha uzun yaşayacak. Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Ada ülkesi Yeni Zelanda, sigara içmeyen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı.

14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere, gelecek nesiller için sigarayı yasaklayan düzenleme, dünyada bir ilk olarak biliniyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, yasanın kabulü sırasında şunları söyledi:

“Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, çok sayıda kanser türü gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak."

Söz konusu önleme, tütün ürünlerindeki yasal nikotin miktarını önemli ölçüde azaltmak ve bunları köşe başlarındaki dükkanlar ve süpermarketler yerine yalnızca özel tütün mağazalarında satmaya zorlamak da dahil olmak üzere, sigara içmeyi daha az erişilebilir hale getirmek için bir dizi başka önlem eşlik edecek.

Yasal olarak sigara satmasına izin verilen mağazaların sayısı ülke çapında 6 binden 600'e düşürülecek. Düzenleme, 2023'te yürürlüğe girecek.

'Sandviç satışında bile daha fazla düzenleme var'

Yıllardır tütün şirketlerinin ölümcül ürünlerini giderek daha fazla bağımlılık yapıcı hale getirerek pazar paylarını korumalarına izin verdikleri itirafında bulunan Verrall, "İğrenç ve tuhaf. Bu ülkede sandviç satışının güvenliği konusunda sigaradan daha fazla düzenlememiz var." diye konuştu.

Aynı yetkili, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle yeni genç gruplara tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olanlar hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak." ifadelerini kullandı.

"Sigara içme oranları düşüyor." diyen Sağlık Bakan Yardımcısı, "2025 yılına kadar dumansız olma hedefimize ulaşmak çok yakın." şeklinde konuştu.

Guardian'ın haberine göre, kasım ayında yayınlanan veriler, Yeni Zelanda'da günlük sigara içen insan sayısının geçen yıl yüzde 9,4'ten bu yıl yüzde 8'e düştüğünü gösteriyor.