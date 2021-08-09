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İSLAM İşte Türk milletinin yüreğindeki İman! Ayasofya Camisi'ni ziyarete gelen Denizlili yaşlı kadının duygulandıran görüntüleri!
İSLAM

İşte Türk milletinin yüreğindeki İman! Ayasofya Camisi'ni ziyarete gelen Denizlili yaşlı kadının duygulandıran görüntüleri!

Azgın azınlık tarafından yeniden camiye dönüştürülmesi 'yılın felaketlerinden' sayılırken, Denizlili Fatma Güngör'ün Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki görüntüleri, Türk milletinin imanını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 23:57:00 - 2021-08-10 01:04:00

 Yeniakit.com.tr 

Denizli'den İstanbul'a gelen Fatma Güngör adındaki yaşlı kadının Ayasofya Camisi'ni ziyareti sırasında kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. Güngör'ün camiye girdikten sonra, duvarındaki sütunlara sarılarak gözyaşı dökmesi, Türk milletinin imanını bir kez daha gözler önüne serdi.

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