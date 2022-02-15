İşte Rusya'nın kullandığı balistik füze

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında devam ederken, Ukrayna sınırına yakın bölgede Toçka balistik füzeleri kullanıldı.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat belirlenen poligonlarda ve yerlerde değişik faaliyetlerle gerçekleştiriliyor.

Ukrayna sınırına yakın bulunan Gomel'deki Polyesskiy bölgesinde, 465. Füze birliğine bağlı askerler Toçka taktik balistik füze sisteminden muharebe atışları yaptı.

Tatbikat kapsamında 70 kilometreden uzakta bulunan hedeflere yönelik yapılan atışları Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin de gözlemledi.

Hrenin gazetecilere yaptığı açıklamada, Toçka ile yapılan atışların başarılı şekilde sonuçlandığını aktardı.

"Tatbikatla kimseyi tehdit etmiyoruz"

Müttefik Kararlılığı-2022 ortak tatbikatın devam ettiğini belirten Hrenin, tatbikatın amacının dış saldırganlığı önlemek, terör tehditlerine karşı koymak ve Belarus-Rusya Birlik Devletinin güvenliğini sağlamak olduğunu aktardı.

Hrenin, “(Tatbikat ile) kimseyi tehdit etmiyoruz, hiçbir devleti potansiyel düşman olarak görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birliklerinin katıldığı ortak tatbikatta, Rus ordusuna ait iki S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile Su-35, Su-30, Su-25 uçakları ve Mi-8 helikopterleri görev alıyor.

10 Şubat'ta başlayan Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.