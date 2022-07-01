  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…
Medya

İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'de ekrana gelecek olan diziden ilk kareler görücüye çıktı. İddialı dizide Oktay Kaynarca, Cezayir isimli bir askeri canlandıracak.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:00:00 -
İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler…

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'de ekrana gelecek olan diziden ilk kareler görücüye çıktı. İddialı dizide Oktay Kaynarca, Cezayir isimli bir askeri canlandıracak.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı.

Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için ipek yolunun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gidecek.

GÜÇLÜ KARDOSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosunda birbirinden değerli başarılı oyuncular yer alıyor. Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Yakında çekimleri başlayacak olan dizide Kaynarca, geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'e hayat verecek.


Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?
Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Sararmış tuvalet taşı nasıl temizlenir? Tuvalet nasıl temizlenir?

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!
Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Medya

Damat Fransız olunca konuya Fransız kaldılar!

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme
Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Kadın - Aile

Pekmez ve limon ile hızlı kilo verme

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Spor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi büyük skandal!

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması
Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Kadın - Aile

Krem lekesi nasıl çıkar? Güneş kremi ve losyon lekelerinin çıkarılması

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Sağlık

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi
Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

Aktüel

Nepenthes pudica: Avlanırken kendini yer altına gömen bir bitki keşfedildi

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak
NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Teknoloji

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç
Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç

Kadın - Aile

Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23