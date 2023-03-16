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Ekonomi İşte Merkez Bankasının rezerv miktarı
Ekonomi

İşte Merkez Bankasının rezerv miktarı

Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:47:00 -
İşte Merkez Bankasının rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Mart ile biten haftada 346 milyon dolar azalarak, 120 milyar 13 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 585 milyon dolarlık azalışla 70 milyar 281 milyon dolardan, 69 milyar 696 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 10 Mart haftasında 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara yükseldi.

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