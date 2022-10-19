  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte işçi emekçi edebiyatı yapan sol: İBB metro işçilerinin yemek yediği yer pislik içine!
Gündem

İşte işçi emekçi edebiyatı yapan sol: İBB metro işçilerinin yemek yediği yer pislik içine!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi görüntülendi. 60 kişinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenilirken işçilerin yemek yediği alanın oldukça pis olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 17:11:00 - 2022-10-19 17:31:13

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi görüntülendi. 60 kişinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenilirken işçilerin yemek yediği alanın oldukça pis olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İŞÇİLERİN YEMEK YEDİĞİ ALAN PİSLİK İÇİNDE

60 işçinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenildi. Görüntülerde işçilerin yemek alanın oldukça pis olduğu görüldü.

Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak
Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak

Gündem

Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak

İmamoğlu İBB’nin cenaze aracıyla uyuşturucu kaçakçılığını inkar etti! İhale şartnamesi ortaya çıktı: Sorumluluk İBB’de
İmamoğlu İBB’nin cenaze aracıyla uyuşturucu kaçakçılığını inkar etti! İhale şartnamesi ortaya çıktı: Sorumluluk İBB’de

Gündem

İmamoğlu İBB’nin cenaze aracıyla uyuşturucu kaçakçılığını inkar etti! İhale şartnamesi ortaya çıktı: Sorumluluk İBB’de

İmamoğlu inkar etmişti! Tutuklama kararı çıktı
İmamoğlu inkar etmişti! Tutuklama kararı çıktı

Gündem

İmamoğlu inkar etmişti! Tutuklama kararı çıktı

İBB, İSBİKE'yi çöplüğe çevirdi
İBB, İSBİKE'yi çöplüğe çevirdi

Gündem

İBB, İSBİKE'yi çöplüğe çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23