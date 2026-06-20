‘Aday benim’ diyen Erbakan’dan şok sözler! “CHP’li Mansur aday olursa destekleriz”

İstanbul Çırağan Sarayı’nda Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 29. kuruluş yıl dönümü etkinliği, adeta “kaybedenler kulübü”nün gövde gösterisine dönüştü. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere; Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın aynı balkonda yan yana dizilerek verdiği o meşhur fotoğraf karesi, Ankara kulislerini ve kamuoyunu hareketlendirdi. Ancak daha ortada kurulmuş bir ittifak bile yokken, arka planda dönen koltuk kavgaları ve “ben olacağım” hırsları Millet Haber Ajansı’ndan Sinan Burhan’ın kulis haberiyle gün yüzüne çıktı.

Sinan Burhan, o toplantının detaylarını X hesabından paylaştı. Burhan'ın paylaşımı şöyle:

Çok konuşulan fotoğrafın aktörleri ile konuştum. Cumhurbaşkanı adayları kim? Yeni bir ittifak mı doğuyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, D-8 toplantısında çekilen fotoğrafla ilgili Sinan Burhan’ın sorusunu yanıtlarken, Türkiye’nin iktidar ve muhalefet arasında sıkışıp kalmaması için yeni bir siyasi hatta ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Arıkan, oluşturmak istedikleri yaklaşımda önceliğin “cumhurbaşkanlığını kimin kazanacağı” değil, “Türkiye’nin nasıl kazanacağı” olduğunu vurguladı.

Parti çıkarlarının ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışın geride bırakılması gerektiğini belirten Arıkan, merkez siyasetin güçlendirilmesini savunduklarını ifade etti.

“ADAY BENİM, GÜL’Ü DESTEKLEMEYİZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve çeşitli siyasi isimlerin yer aldığı fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, sağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum sergileyen Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.

Ali Babacan’ın yakın çevresiyle konuştum. Söylediği şu:

“2024 yılındaki Büyük Kongremizde duruşumuzu ilan ettik. Vatandaşlarımızı iktidar ve ana muhalefet arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakmak istemiyoruz. Yeni bir alternatif inşası için çalışıyoruz. Ülkeyi yönetme konusunda iktidardan da, ana muhalefetten daha hazırlıklıyız. Türkiye’yi onlardan çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz, kendimize güveniyoruz. Zamanı geldiğinde, seçim takvimi yaklaştığında; ittifak, ortak liste, ortak aday gibi konular konuşulur, netleştirilir. Her şeyin vakti, saati var.”

Ahmet Davutoğlu ile Sinan Burhan arasında gerçekleşen görüşme ve Davutoğlu’nun D-8 etkinliğindeki fotoğrafı kamuoyunda dikkat çekmiş, bazı çevrelerde heyecan yaratmıştır. Bu durum, Türkiye’de milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerin bir araya gelerek yeni bir sayfa açması gerektiği yönündeki beklentileri güçlendirmiştir. Ancak görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı veya bu konuda herhangi bir siyasi pazarlık ya da değerlendirme yapılmamıştır. Görüşme daha çok Türkiye’nin siyasi geleceği, toplumsal birliktelik ve ortak hareket etme imkanları çerçevesinde değerlendirilmiştir.