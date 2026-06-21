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Dünya İşte bu yüzden boykot! Sigorta devi Allianz'dan İsrail'e 2,6 milyar dolarlık destek!
Dünya

İşte bu yüzden boykot! Sigorta devi Allianz'dan İsrail'e 2,6 milyar dolarlık destek!

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İşte bu yüzden boykot! Sigorta devi Allianz'dan İsrail'e 2,6 milyar dolarlık destek!

Alman sigorta devi Allianz ile varlık yönetim şirketi PIMCO'nun, Gazze savaşı boyunca milyarlarca dolarlık İsrail devlet tahvili satın aldığı ortaya çıktı.

Alman sigorta devi Allianz ile varlık yönetim şirketi PIMCO'nun, Gazze savaşı boyunca milyarlarca dolarlık İsrail devlet tahvili satın aldığı ortaya çıktı.

 

Soykırım Bütçesinin Yarısından Fazlası Bu İki Şirketten

Açıklanan verilere göre Allianz ve PIMCO, çeşitli fon şirketleri aracılığıyla Eylül 2025 itibarıyla toplam 2,67 milyar dolarlık İsrail hükümet tahvilini elinde bulunduruyor. Bu devasa rakam, dünya genelindeki tüm yabancı yatırımcıların ve küresel finans kuruluşlarının elinde tuttuğu toplam İsrail tahvillerinin %51,8’ine denk geliyor. Allianz grubu, bu yatırımla Tel Aviv yönetiminin dünya genelindeki en büyük tek yabancı finansörü konumuna yükselmiş durumda [Kaynak: Middle East Eye].

 

Katliamlar Sürerken Sıcak Para Akışı Sağlandı

Gazze'de on binlerce sivilin katledildiği, altyapının yok edildiği ve soykırım suçunun işlendiği süreçte, İsrail hükümeti bütçe açığını kapatmak ve saldırılarını fonlamak amacıyla tarihi seviyelerde tahvil ihraç etti. Allianz ve PIMCO gibi küresel aktörlerin bu tahvilleri bizzat satın alması, sivil katliamlarını sürdüren Tel Aviv yönetimine doğrudan ve kesintisiz bir sıcak para kaynağı sağladı.

 

BM Raportörü: "Uluslararası Suçlara Ortak Oluyorlar"

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese tarafından hazırlanan resmi raporda da bu finansal desteğin niteliği açıkça ortaya kondu. Raporda, Allianz dahil olmak üzere uluslararası finans devlerinin, işgal, abluka ve soykırımla doğrudan bağlantılı devlet tahvillerine yatırım yaparak işlenen uluslararası suçlara ortak oldukları ve bu zulmü finanse ettikleri vurgulandı.

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