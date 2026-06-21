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Gündem Balayında facia! Damadın cenazesi döndü!
Gündem

Balayında facia! Damadın cenazesi döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Balayında facia! Damadın cenazesi döndü!

Balayı için gittiği Fethiye'de yüksekten denize atlaması sonucu ağır yaralanan yeni damat 27 yaşındaki Süleyman Sarıefe, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıefe’nin cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeni evli eşiyle balayı tatili için Muğla’nın Fethiye ilçesine giden 27 yaşındaki Süleyman Sarıefe, 9 Haziran'da yüksekten denize atlaması sonucu boynundan ağır yaralandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarıefe, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıefe'nin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Kütük Minare Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıefe'nin cenazesi, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Süleyman Sarıefe'nin babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez ve eşi Ezgi Sarıefe ile yakınları katıldı.

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