İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Mart 2019'da yayınladığı "Belediyelerdeki Kayyum Sistemi ve Mevcut Durum Raporu'nda 2014-2019 arası HDP'li belediyelere ait araçların terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında kullanıldığı fotoğraflarla anlatılıyor.

Raporda bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı ve irtibatlı 94 HDP'li belediye başkanının görevden alınarak yerlerine belediye başkan vekilleri görevlendirilmesinin gerekçeleri anlatılıyor. İşte o rapordan çarpıcı tespitler:

Belediye kamyonuyla saldırı

Cevizli Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait... Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtı.

Kamyonla şehit ettiler

Şırnak/ Cizre ilçesinde, Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne düzenlenen ve 12 polisin şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı 10 ton patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı saldırıda, Şırnak Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunu kullanıldı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait üç araçta yapılan kontrolde de eyleme giden terör örgütü mensupları molotofkokteyli ile yakalandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonda patlayıcı yapımında kullanılan yüklü miktarda amonyum nitrat ele geçirildi.

Silah taşıdılar

Bitlis/Güroymak, Bitlis/Hizan, Bitlis/Yolalan, Iğdır/Hoşhaber belediyeleri tarafından belediye araçlarıyla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.

İş makineleriyle hendek

Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.

Varto ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarınca hendek kazma olaylarında Varto Belediyesine ait kepçe kullanıldı. Raporda Rasim Gülçin'in kepçe ile hendeği kazdığı esnada ekiplerin gelmesi üzerine kepçe ile kaçtığı anın fotoğrafı da yayınlandı.

Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.

Belediye aracıyla patlayıcı

Hakkari'de, Meskan Tepede Kalekol inşaatını protesto etmek amacıyla HDP il örgütü tarafından yapılacak eyleme destek için Hakkari Belediyesine ait 30 AF 001 plakalı araçla götürülmek istenen 16 kutu torpil türü patlayıcı malzeme ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çatak ilçe merkezindeki yol kontrol uygulamasında Çatak Belediyesi'ne ait kamyonda çok sayıda patlayıcı madde bulundu. 2 belediye çalışanı yakalanarak gözaltına alındı..

Cenaze aracı örgüt aracı

Silopi Belediyesi'ne ait çuvallar içerisinde 7.62 mm çapında yaklaşık 5 bin adet fişek ve 27 adet hücum yeleği ele geçirildi. Belediyelere ait cenaze araçları, teröristlerin fotoğrafları ve örgütün sözde paçavralarıyla birer propaganda aracına dönüştürüldü.

Teröristlere kiralandı

Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi tarafından teröristlerin ailelerinden belediyeler için araç kiralanmış ve bu araçlar teröristlerce kullanıldı. Kullanılan araç içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktı, üç terörist (ölü) ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aracın teröristin babası adına kayıtlı olduğu ve teröristin belediyede taşeron olarak çalıştığı tespit edildi.

İtfaiye aracına Öcalan resmi

1 Kasım 2014 tarihinde Hakkari il merkezi Bulvar Caddesi üzerinde HDP organizesinde düzenlenen yürüyüş esnasında, Hakkari Belediyesine ait 30 AF 535 plakalı itfaiye aracının vinç kısmına iki şahıs tarafından PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve YPG mensubu örgüt mensuplarının resimlerinin bulunduğu iki adet pankart asıldı.

O belediyeler neler yaptı

Terör örgütü mensupları ve yakınlarının belediyelerde istihdam edildi. Bunlardan birçoğu belediyeye ya hiç gelmedi ya da göstermelik olarak günde bir iki saat belediyeye uğradı.

Teröristlerin cenazeleri için sözde "temsil ağırlama ödeneğinden" yardım yapıldı.

Doğrudan temin sınırında kalınarak, örgüte müzahir firmalara ihale verildi.

Örgüte mesafeli duran mahallelerin temizlik v.b. ihtiyaçları ihmal edildi. Vatandaş kasıtlı olarak mağdur edildi.

Terör örgütüne destek veren şahısların imara aykırı her türlü yapılaşmalarına müsaade edildi.

Örgüte yakın firmalara ödeme için, kağıt üzerinde aşırı yakıt tüketimi gösterildi.

İş makineleri ile örgüte müzahir yerleşim yerleri ile terör kamplarına alternatif yol yapım çalışmalarının yapıldı.

Sosyal belediyecilik faaliyeti adı altında terör eylemlerinde öldürülen PKK/KCK'lıların yakınlarına iş imkanı sağlandı.

300 hendek kapatıldı

Raporda alınan önlemler de anlatıldı. Raporda "Tüm bu tespitler neticesinde bölgeyi terörize eden örgüte karşı devletimizce terörle mücadele operasyonları başlatılmıştır. Bu kapsamda, operasyonların yoğun yapıldığı merkezlerden biri Diyarbakır'ın Sur ilçesi olmuştur. 28 Kasım 2015'te başlayan operasyonlar 9 Mart 2016'da son bulmuştur. Operasyon kapsamında Sur içinde yaklaşık 300 hendek kapatılmış ve barikatlara tuzaklanan bomba imha edilmiştir" denildi.

İşte raporda yer alan fotoğraflar: