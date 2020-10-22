İşte Erol Bulut'un Trabzonspor karşısındaki galibiyet planı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısındaki oyun planını orta saha üzerine kurguladı.
Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde iki takım da çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyunun planlamasını bitiri.
Başarılı teknik adam, Bordo- Mavililer’in en sıkıntılı bölgesi olarak görünen orta sahada, rakibe üstünlük sağlayarak avantaj elde edeceklerine inanıyor.
Gustavo ve Sosa ile birlikte son haftaların en formda ismi olan Ozan Tufan, Fırtına’nın orta sahadan oyun kurmasına engel olacak.
Ayrıca kazanılan toplar hızlı bir şekilde ileri uçtaki oyunculara aktarılarak rakip kalede gol bulmaya çalışılacak.