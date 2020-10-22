  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Erol Bulut'un Trabzonspor karşısındaki galibiyet planı
Spor

İşte Erol Bulut'un Trabzonspor karşısındaki galibiyet planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısındaki oyun planını orta saha üzerine kurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:49:00 -
İşte Erol Bulut'un Trabzonspor karşısındaki galibiyet planı

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde iki takım da çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyunun planlamasını bitiri.

Başarılı teknik adam, Bordo- Mavililer’in en sıkıntılı bölgesi olarak görünen orta sahada, rakibe üstünlük sağlayarak avantaj elde edeceklerine inanıyor.

Gustavo ve Sosa ile birlikte son haftaların en formda ismi olan Ozan Tufan, Fırtına’nın orta sahadan oyun kurmasına engel olacak.

Ayrıca kazanılan toplar hızlı bir şekilde ileri uçtaki oyunculara aktarılarak rakip kalede gol bulmaya çalışılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Dünya

Buzluktan çıkarıp yediler! Hepsi hayatını kaybetti

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Buzlukta uzun bir süre bekletilen erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybet..
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay