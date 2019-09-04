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İşte Ekrem İmamoğlu'nun zamlı tarifesi!

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla vatandaştan oy devşiren ve seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkaran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği zamlarla gündemden düşmüyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
İşte Ekrem İmamoğlu'nun zamlı tarifesi!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı. Medya AŞ'de ve BELTUR'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi...

Yeni tarife belli oldu

Minibüs ve taksi dolmuş kullananların merak ettiği "Kullandığım hat kaç para oldu?" sorusu bugün cevap buldu.

İBB'nin sitesinden hatların yeni ücret tarifesi açıklandı.

Minibüsler sırada

Minibüsçüler 70 lira ödeyip yei tariflerini almak için sıraya girdiler.

İmamoğlu'nun zam furyası bitmiyor

Servislere yüzde 13 zam

Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

Taksiye yüzde 25 zam

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

İstanbul

Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL

Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL

Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL

Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL

Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL.

Vapurlara da zam

Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.

Yeni zam haberi BELTUR'dan

Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.

Suya yüzde 50 zam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"Zam değil finansal düzenleme"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • sukrusukru9 dk önce
    Sansaaaar süt noooldu süt.Bebeler süt bekliyor.Fakir ailelere maaş nooldu.Bedava okul servisi noooldu.Tüm bu verdiğin sözler kümese girinceye kadarmıydı sansaaaarrrr.
  • hakkihakki11 dk önce
    hukumet zam yaparsa belediyede zam yapar. hersey cok guzel olacak. bizim icimiz rahat. hukumet zamlarinida yazin.
  • hizipsavarhizipsavar18 dk önce
    yağdır eko ZAM
  • jamannjamann18 dk önce
    BAS ISTANBULU VATAN HAINLERINE ISTE BÖYLE DINSIZIN HAKINDAN IMANSIZINOGLU GELIRMIS ACIMA BU SATILMIS ISTANBULULARA GÖM DIBINE KADAR NE KADAR BAGIRILARSA O KADAR DAHA DAYA KI GÖZLERI FIRLASIN DINSIZLERIN BAAAAS:

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