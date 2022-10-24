İşte dünyanın en büyük rüzgar türbini: Çapı 252 metre!

Yeni Akit/Ankara

China Global Television Network (CGTN) haberine göre Çin şirketi Goldwind, şimdi dünyanın en büyük rüzgar türbinini üretti. Türbin, 252 metre çapındaki rotoru sayesinde, yaklaşık 50 bin metrekarelik bir rüzgar alanını kapsıyor. Önceki rekor, 236 metrelik çapı ile 43 bin 500 metrekarelik rüzgar alanı kapsayan Siemens Gamesa’nın rotoruna aitti.

Yeni rüzgar türbini, optimal koşullar altında, yılda 63,5 milyon kilovat saatlik temiz elektrik enerjisi üretebilecek. Bu miktar, ortalama üçer kişilik 30 bin hanenin elektrik enerjisi ile beslenmesi için yeterli. Böylelikle, enerji elde etmek için yakılması halinde 48 bin ton karbondioksit emisyonu yaratacak 19 bin ton kömür kullanılmamış olacak. Söz konusu dev rüzgar türbini, rüzgarın güçlü ve kesintisiz estiği Çin kıyılarına yerleştirilecek.

Çin şu an için kullandığı elektriğin yarıdan fazlasını kömür yoluyla elde ediyor. Ancak bu arada hükümet, hem kentlerdeki hava kirliliğini önlemek hem de 2060 yılına değin karbon nötr aşamaya ulaşmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun biçimde yatırım yapıyor. Dünyada lider olduğu güneş enerjisi tesislerinin yanı sıra rüzgar enerjisi de bu çerçevede belirleyici bir rol oynuyor.