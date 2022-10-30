İşte Çin’in dört motorlu dev İHA’sı!

Yeni Akit Ankara

Çinli şirket Tengden Technology tarafından geliştirilen TB0D Scorpion D olarak bilinen bir kargo uçağı, ilk uçuşunu Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti'ndeki Zigong Fengming Genel Havalimanı'nda gerçekleştirdi. Scorpion D'nin kargo bölümünün yaklaşık 31 fit kare ve beş metreküp boyutunda olduğuna inanılıyor, bu da bir dizi malzeme ve ekipman için yeterli alan sağlayacak. Şirket, uçağın kasım ayında Güney Çin’in Guangdong Eyaleti Zhuhai’de gerçekleştirilecek olan Airshow China 2022 sırasında ilk kez görücüye çıkacağını duyurdu.

Daha fazla yük taşıyacak

Orijinal Twin-Tailed Scorpion drone üzerine inşa edilen yeni drone, daha büyük ve daha fazla yük taşımasına, daha iyi güç desteği sağlamasına ve gelişmiş sistem güvenilirliği ve uçuş güvenliği sunmasına olanak tanıyan ekstra motorlara ve güç jeneratörlerine sahip. 2016 yılında kurulan Tengden, şu anda en büyük yatırımcı olarak hizmet veren Industrial Bank Co. Ltd. ile birlikte özel ve devlete ait işletmeler, bireyler ve kurumsal yatırımcılar dahil olmak üzere 50’den fazla yatırımcıya sahip.