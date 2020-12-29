İşte CHP'nin 'kadın cinayeti' siyaseti: Bir yanda 'şikayetçi olma' baskısı, diğer yanda 'yastayız' mesajı

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İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli katil zanlısı, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürmesinin ardından üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Olay kamuoyunda infiale neden olurken CHP'den yine ikiyüzlü bir tutum geldi.

CHP'den ikiyüzlü siyaset

Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in, CHP'li bir Muğla milletvekilinin kendisini arayarak zanlı Cemal Metin Avcı'yla ilgili şikâyetini geri çekmesini istemesine yönelik olayla ilgili CHP'den herhangi bir ses çıkmadı. Bu skandal olaya sessiz kalan rezidanslar kraliçesi CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi, maktül Aylin Sözer ile ilgili ikiyüzlülük sergileyen bir mesaj paylaştı.

Birine 'baskı'da, diğerine 'yas'ta

Tecavüzcü ve katilin CHP'li olması durumunda 'üç maymun'u oynayan CHP'li vekil, sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de eski erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürülen öğretim görevlisi #AylinSözer için yastayız.

Her gün yeniden ve yeniden ürettiğiniz, erkek şiddetini besleyen kültürel iklimin sonucudur bu cinayet de.

Öfkeyi ve acıyı tarif edecek söz kalmadı!"

Pınar Gültekin kadın değil mi?

CHP'nin kendinden olan katil ve tecavüzcülere sessiz kalarak sahip çıkması ve partiden ihraç etmemesi CHP'nin ikiyüzlü politikasını bir kez daha ortaya koydu.

'Kadın cinayeti' siyasetiyle ikili oynayan CHP, "Babasına şikayetini çekilmesi için yaptığınız hunharca öldürülen Pınar Gültekin kadın değil mi?", "Cinayeti işleyen CHP'li olunca işler değişiyor mu?" tepkisine neden oldu.